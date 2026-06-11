Mourinho y el eterno retorno

12 entrenadores han vivido varias etapas en el banquillo del Real Madrid. Desde Jacinto Quincoces en 1945, Luis Molowny con cuatro etapas diferentes hasta los tres más recientes.

El club presidido por Florentino Pérez vuelve a apostar por un viejo conocido. Funcionó con Zidane, aunque no repitió éxitos en Liga de Campeones, palabras mayores con los tres trofeos consecutivos, pero sí que sumó una Liga y una Supercopa de España; y más aún con un Ancelotti que sumó dos ‘Champions’ más a su palmarés en cuatro temporadas.

Fórmula que repiten desde el Real Madrid con el objetivo de acabar con una sequía de títulos que se extiende desde el 18 de diciembre de 2024.

Varios nombres pasaron por las oficinas del club, pero fue el de Mourinho el que ganó la partida, a pesar de que el luso ha pasado las últimas temporadas lejos de grandes clubes y grandes éxitos.

Un ‘debe’ que no fue tal a la hora de tomar la decisión. La vuelta de Ancelotti cambia el paradigma. El italiano retornó al banquillo del Real Madrid con 62 años tras dirigir a Nápoles -del que fue destituido- y Everton, momento en el que le llegó una oportunidad inesperada.

“Yo llamé -a José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid- para ver si tenía la posibilidad, por el hecho de entrenar al Everton, de fichar a algún jugador que no quisieran. Y hablando vi que estaban buscando un entrenador y les dije que el Madrid necesita a uno de los mejores. Él me preguntó quién y yo le dije que si se sabía olvidado de 2014”, desveló Ancelotti meses más tarde.

Esa décima Liga de Campeones de 2014 le abrió las puertas. Una conversación con Florentino Pérez y un retorno apalabrado.

Por su parte, Mourinho, de 63 años, vuelve tras dirigir al Benfica, con el que se quedó fuera de los puestos de clasificación a la ‘Champions’, y tras ser destituido del Fenerbahce.

Ahora, al portugués le llega una oportunidad que, como Ancelotti, parecía perdida. Volver a la lucha por los títulos grandes y que mira a su pasado para volver a ganar.

• 1974, 1977, 1979–82 y 1985–86.

• 2.ª etapa: 2019–2021 ￼

• 2.ª etapa: 2021–2025 ￼