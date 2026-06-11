Mourinho y el Real Madrid: tres temporadas, mil batallas

La lista es larga y muchos fueron los choques de Mourinho entre el 28 de mayo de 2010, fecha en la que se anunció su fichaje por el Real Madrid, y el 21 de mayo de 2013, cuando el club blanco oficializó su salida después de ganar una Liga (2011/12), una Copa del Rey (2010/11) y una Supercopa de España (2012).

El primer encontronazo apareció dentro de casa. Mourinho chocó desde el principio con Jorge Valdano, entonces director general y portavoz institucional del club. El portugués quería control absoluto sobre la parcela deportiva y también respaldo público en su batalla arbitral y mediática. Valdano representaba otra idea del Madrid, más institucional y menos beligerante.

Las tensiones crecieron con los meses. Mourinho pidió un delantero tras la lesión de Higuaín; Valdano no lo veía prioritario y finalmente terminó llegando Adebayor. El técnico dejó caer incluso que solo rendía cuentas ante Florentino Pérez. El desenlace llegó el 25 de mayo de 2011, cuando Valdano abandonó el club y Mourinho salió reforzado.

Pedro León fue uno de los damnificados más célebres de la primera temporada de Mourinho. Procedente del Getafe, fue uno de los fichajes del verano junto a Özil,

Khedira y Carvalho. Sin muchos minutos, y tras quedarse fuera de una convocatoria de 'Champions'; ante el Auxerre, el técnico explotó ante la insistencia de la prensa:

"No tengo que justificarme. Si Florentino Pérez me viene a preguntar por qué Pedro León no ha sido convocado tengo que responderle, pero él no me ha preguntado. Habláis de Pedro como Zidane, Di Stéfano o Maradona y es un buen jugador que hace dos días jugaba en el Getafe". Pedro León volvió al Getafe la temporada siguiente.

En noviembre de 2010 llegó su primera expulsión como técnico madridista. Fue en un partido de Copa contra el Murcia. Primero protestó una decisión arbitral agitando los brazos. Vio amarilla. y después, según reflejó el acta, le dijo al colegiado José Luis Paradas Romero: "Vete a la mierda". Vio su segunda cartulina y fue expulsado.

El enfrentamiento con Manolo Preciado retrató el clima de aquellos años. Mourinho criticó a algunos equipos por presentar alineaciones con muchos cambios ante el Barcelona y dejó caer que así "regalaban" partidos. El Sporting había perdido 1-0 en el Camp Nou y Preciado afirmó que iba a responder a Mourinho cuando le visitara el Real Madrid.

Y cumplió: "Si lo dijo de verdad es un auténtico canalla", afirmó. La tensión marcó toda la previa del Sporting-Real Madrid. El conjunto blanco ganó 0-1 y Mourinho, desde el autobús, le hizo a Preciado el gesto de la victoria. Tiempo después hicieron las paces e incluso Preciado visitó a Mourinho en Valdebebas. Cuando murió en 2012, el portugués lo lamentó: "Nos ha dejado una figura del fútbol y sobre todo una persona muy especial".

Nada alcanzó el nivel de tensión de los clásicos de 2011 contra el Barcelona. Especialmente la semifinal de Champions en el Bernabéu de la temporada 2010/11, marcada por la expulsión de Pepe tras una acción sobre Dani Alves con 0-0 en el marcador en el minuto 62. El Madrid perdió 0-2 y Mourinho compareció después en una de las ruedas de prensa más recordadas, la del icónico "por qué" que le costó una sanción de cinco partidos de la UEFA.

"¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ovrebo? ¿Por qué Busacca? ¿Por qué De Bleeker?, ¿Por qué Stark?... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ovebro hace tres años y el Chelsea no pudo ir a la final? ¿Por qué año pasado con Inter que fue un milagro? No lo entiendo. Es un equipo fantástico, ¿pero por qué cada año? No sé si será la publicidad de UNICEF,Villar, que se lleva muy bien con la UEFA, o es que son muy simpáticos. Enhorabuena por todo lo que han conseguido. Los otros no tienen ninguna posibilidad", dijo.

La imagen definitiva de aquella época llegó el 17 de agosto de 2011, en el choque de vuelta de la Supercopa disputado en el Camp Nou. Al final del choque, tras el gol definitivo de Messi, una entrada de Marcelo a Cesc provocó una tangana monumental.

En medio del caos, Mourinho introdujo un dedo en el ojo de Tito Vilanova, entonces ayudante de Guardiola. La escena dio la vuelta al mundo y deterioró todavía más la imagen institucional del Madrid.

Después del partido, Mourinho remató: "¿Pito Vilanova? No sé quién es ese Pito". Diez años después admitiría su error: "No debería haber hecho lo que hice".

El último gran incendio de su etapa tuvo nombre propio: Iker Casillas. Mourinho sospechaba que desde el entorno del capitán se filtraban informaciones a la prensa y veía con malos ojos su cercanía a jugadores del Barcelona y de la selección.

El conflicto comenzó en diciembre de 2012, cuando Casillas fue suplente ante el Málaga y Antonio Adán ocupó la portería. Entonces, comenzó el choque entre ambos.

"Los problemas existen cuando uno piensa que está por encima de todo el resto. Y con este sí, obviamente que sí existen problemas", llegó a decir Mourinho.

Casillas, años después, reconoció que quizá debió afrontar la situación de otra manera: "Siempre me acusaba de que era amigo de la prensa. ¿Tengo que defenderme de algo que no es? A lo mejor me callé más, no reaccioné, no dije nada y asumí que yo era el topo".

Aquello terminó de fracturar al vestuario y también al madridismo. Cuando Mourinho abandonó el club en mayo de 2013 dejó títulos, intensidad competitiva y una colección de polémicas que todavía hoy forman parte de la memoria más polémica del Real Madrid.