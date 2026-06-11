Pochettino avisa a Alfaro y a los paraguayos: "Estamos preparados"

"Estamos muy motivados y muy ilusionados de que llegue el momento. Estamos preparados", indicó el entrenador argentino durante una conferencia de prensa a 24 horas de la cita que abre la actividad en el Grupo D en el que también han sido emparejados Australia y Turquía.

Para Pochettino, "lo importante es transformar toda esta expectativa en energía".

"Nuestros hinchas van a estar con nosotros. Ya lo vivimos en los últimos partidos ante Senegal y Alemania, donde la hinchada estuvo increíble y así sera en Los Ángeles", manifestó el exentrenador del Espanyol, Southampton, Tottenham, París Saint Germain y Chelsea.

Más allá de la demostración de fuerza y la mentalidad ganadora de los anfitriones, Pochettino confía en que el debut de sus pupilos contra la selección Albirroja, que orienta su compatriota Gustavo Alfaro, también sirva para disfrutar.

"Al fin y al cabo es un juego, ¿no? Tenemos que disfrutar el partido. Tenemos que dar lo mejor y la mejor forma de hacerlo es sentirse libre", sentenció.

Ambos técnicos, que comparten el denominador común de ser argentinos, se estrenarán con escuelas futbolísticas totalmente opuestas.

Mientras Pochettino se formó bajo la estricta doctrina de Marcelo Bielsa en Newell's Old Boys, Alfaro representa la máxima expresión del pragmatismo con una metodología centrada en la solidez defensiva, un orden estricto de las líneas de juego y la eficacia en el contragolpe y las jugadas a balón parado.

Estados Unidos tendrá su debut mundialista en 2026 como país anfitrión contra la Albirroja en un encuentro previsto para las 18:00 hora local (01:00 GMT del sábado) en el Estadio de Los Ángeles, ubicado en la ciudad de Inglewood, con una capacidad para 70.000 espectadores.