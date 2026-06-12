Ancelotti, sobre España: "En este momento no hay un equipo claramente favorito"

"España es una de las favoritas, pero en este momento no hay un equipo claramente favorito para la Copa del Mundo", afirmó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al estreno de Brasil contra Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En su opinión, va a ser un Mundial "muy equilibrado", donde muchos de los equipos competirán "hasta el final".

En este sentido, puso como ejemplo a su rival de este sábado, Marruecos, una selección "muy organizada y con calidad".

"Marruecos es uno de los mejores equipos de África. Subcampeón o campeón de la Copa de África, no quiero entrar en ese tema, pero es un equipo muy bien preparado y fuerte", analizó.

Sobre Brasil, a la que dirige desde hace un año, manifestó que no puede asegurar que ganará el Mundial, pero está convencido de que puede competir "con todos los equipos del mundo".

"Tenemos calidad individual, experiencia... Tenemos la confianza absoluta de que podemos competir con todos", señaló.

Preguntado sobre qué representa el hecho de dirigir su primer partido con una selección en un Mundial, 'Carletto' reconoció que es una experiencia "especial, obviamente", pero que también acarrea una gran responsabilidad.

"Es la selección más laureada del mundo. Siento responsabilidad y honor, y quiero empezar con alegría y felicidad porque es un momento muy bonito en mi historia", explicó.

¿Y miedo? Ancelotti esquivó responder de forma directa, pero destacó que el "miedo es un componente importante en la vida".

"Si no tienes miedo, te come el león. Es un momento de preocupación por hacer el mejor partido posible, pero tengo mucha confianza", amplió.