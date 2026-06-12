Atlético Nacional despide al entrenador Arias 4 días después de perder la final con Junior

"Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino", señaló el club en un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que agradeció al entrenador por su "dedicación" y "compromiso diario".

La decisión llega apenas cuatro días después de que el conjunto antioqueño perdiera la final de la liga colombiana ante Junior de Barranquilla, resultado que aceleró el replanteamiento del proyecto deportivo de cara al segundo semestre.

Arias, de 40 años, asumió inicialmente como técnico interino en septiembre de 2025 y luego fue ratificado en el cargo.

Durante su gestión dirigió 47 partidos, con un balance de 30 victorias, 7 empates y 10 derrotas, para un rendimiento cercano al 69 %, además de conquistar la Copa Colombia 2025 y alcanzar el subtítulo de la liga en el primer semestre de 2026.

Sin embargo, los resultados internacionales pesaron en la evaluación de la temporada porque Nacional fue eliminado por Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana y, pese a terminar la fase regular de la liga con una de las mejores campañas del torneo, no pudo coronar el semestre al caer en la final frente al Junior 3-1 en el global.

La salida de Arias se produce además un día después de que el club desmintiera versiones sobre una supuesta renuncia del entrenador y asegurara que cualquier decisión sobre su continuidad sería comunicada únicamente por los canales oficiales de la institución.

En su comunicado de despedida, Atlético Nacional destacó la cercanía del técnico con el plantel y aseguró que dejó "una huella en el vestuario".

Asimismo, informó que avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre del año.

Los directivos del club verdiblanco trabajan en la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar la liga en el segundo semestre y la Copa Colombia, en medio de un proceso de reestructuración de la plantilla tras la frustrada lucha por el título liguero.