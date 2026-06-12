El gol más rápido, y en contra de Paraguay, pone adelante a Estados Unidos

El autogol de Bobadilla, jugador del Sao Paulo brasileño, es además la celebración más rápida entre los cuatro partidos del Mundial jugados hasta hoy.

El equipo de las Barras y las Estrellas y la Albirroja abren con este partido del Grupo D la acción del Mundial en territorio estadounidense, con lo que los tres países ya han dado comienzo al torneo, que tendrá 104 partidos.