Camisetas prohibidas

A poco de dar inicio la competición, Haití tuvo que variar el diseño de sus camisetas, porque la FIFA consideró que en las mismas se habían incluido determinados elementos que tenían una naturaleza demasiado política.

Así que en el estreno este sábado ante Escocia, los haitianos lucirán una camiseta diferente. La controversia arrancaba en que en la parte inferior derecha de la zamarra de los caribeños aparecían siluetas inspiradas en la Batalla de Vertieres y en la Revolución haitiana.

El diseño aparecía en las tres versiones de la camiseta lanzadas para el Mundial (azul, blanco y rojo) y fue utilizado en los amistosos disputados ante Nueva Zelanda y Perú antes de la cita mundialista.

No es la primera vez que Haití se ha visto obligado a cambiar el diseño de una equipación, ya que el Comité Olímpico Internacional (COI) vetó este mismo año los diseños preparados para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina por la diseñadora local Stella Jean.

¿El motivo? Stella Jean diseñó una prenda deportiva que rendía homenaje a Toussaint Louverture, líder de la revolución antiesclavista haitiana.

Y tampoco es la primera vez que la FIFA prohíbe la utilización de una camiseta. Dinamarca, en 1986, vio como su camiseta de la icónica marca Hummel no era admitida por un conflicto con el logo comercial, que se exponía de una manera no permitida.

En el Mundial de 2022, disputado en Catar, el máximo organismo del fútbol mundial también prohibió a la selección danesa utilizar una equipación de entrenamiento con el lema 'Derechos humanos para todos'.

Un año antes, la UEFA obligó a tapar de las camisetas de la selección ucraniana el lema nacionalista 'Gloria a los héroes' que aparecía en el interior de las mismas encima de la silueta del país en la que se incluía la península de Crimea y las zonas separatistas del este.

En el Mundial de 2002, Camerún presentó un diseño innovador de Puma, una camiseta sin mangas que había utilizado anteriormente en la Copa Africana de Naciones.

La marca alemana vendió la idea como una innovación técnica, ya que la nueva camiseta ofrecía mayor libertad de movimiento, pero la FIFA la prohibió aduciendo que podría causar desventajas estéticas y confundir en la aplicación de otras reglas, como la correcta ubicación de los dorsales.

En ese mismo Mundial, la FIFA prohibió una camiseta de Inglaterra de color gris porque se podía confundir con el color de las camisolas de los árbitros.

Dos años después, en 2004, de nuevo Camerún volvió a tener un problema similar, pero de nuevo la FIFA vetó el diseño de una equipación de una sola pieza (camiseta y pantalón junto). Esta vez la razón esgrimida es que la normativa determina que los uniformes deben constar de dos prendas distintas.

En 2011, la federación mexicana presentó una camiseta negra con detalles en verde fosforescente, que brillaban ante determinadas condiciones lumínicas, pero FIFA la vetó para competiciones oficiales porque los acabados reflectantes podrían afectar a la visión en partidos nocturnos o televisados.

Antes del Mundial de 2018, Polonia mostró una camiseta con paneles termoactivos para optimizar la ventilación de las zamarras y disminuir la humedad, pero la FIFA determinó que los paneles infringían los patrones gráficos aprobados.

Noruega, en el Mundial femenino de 2023, vio como una camiseta en la que mostraba mensajes relacionados con la igualdad en el fútbol femenino era vetada, a pesar de que los mismos eran imperceptibles. Aquella decisión de la FIFA despertó un debate sobre la necesidad de reivindicar cuestiones sociales en el fútbol para darles visibilidad.

En el fútbol europeo, un par de casos llaman la atención y por motivos diferentes. La UEFA censuró una camiseta diseñada por la marca Lotto para el Fiorentina en 1992, en la que se podían ver una serie de patrones geométricos que acababan convirtiéndose accidentalmente en figuras idénticas a esvásticas nazis.

Y tampoco pudo utilizarse en partidos oficiales una camiseta del Ajax de Amsterdam en 2021. Era de color negro, un homenaje a Bob Marley, autor de la canción 'Three little birds', himno no oficial de los 'ajaccied'. ¿El motivo? En la camiseta aparecía un logo con los tres pájaros. Fue una camiseta icónica y muy codiciada por los coleccionistas.