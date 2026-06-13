Desconcierto y silencio en Paraguay tras goleada de EE.UU. en su debut mundialista

El resultado situó al proyecto del argentino Mauricio Pochettino en el primer lugar del grupo D, que completan Turquía y Australia.

La efervescencia de los mensajes alusivos a la Albirroja en las redes sociales previo al debut dio paso casi al silencio, mientras analistas deportivos y medios de comunicación continúan sin salir del asombro provocado por el inesperado resultado.

Titulares como "Duro golpe en su debut", "Paraguay cae ante EE.UU., ahora a recuperarse", "Un debut amargo", coparon las portadas de los diarios paraguayos Última Hora, ABC Color, y La Nación, respectivamente.

"Todos estábamos confiados", afirmó el periodista paraguayo Bruno Pont en la radio Ñandutí, al reconocer su desconcierto por el rendimiento de la Albirroja, que destacó en las eliminatorias suramericanas con la llegada del entrenador argentino Gustavo Alfaro, tras un arranque titubeante.

"Paraguay nos confundió a todos, no pensamos jamás que íbamos a ver una selección así, Paraguay creo que jugó el peor partido de la era Alfaro", cuestionó.

Otros como el exfutbolista argentino y comentarista de la emisora ABC Cardinal Maximiano Biancucchi consideró "perfecto" celebrar el esperado retorno de Paraguay a un Copa del Mundo, aunque criticó que se haya "romantizado muchísimo" esa clasificación, según dijo.

"Lo que nos dolió fue que ayer ni siquiera competimos, no podíamos tener la pelota", analizó, por su parte, el periodista de ABC Cardinal Daniel Chung, quien llamó a los jugadores a cambiar "el chip" y apuntar a victorias ante Turquía, el venidero día 19, y contra Australia, el 25 de junio, para soñar con la clasificación a los dieciseisavos de final.

Pese al amargo debut, en las redes sociales también hubo mensajes de aliento para la Albirroja.

"Porque caer no es el final, para un Gigante que sabe levantarse. La fe sigue intacta. ¡Vamos Paraguay!", expresó este domingo en X la primera dama del país, Leticia Ocampos, quien alentó el viernes a la selección junto al presidente Santiago Peña, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

"En las buenas y en las no tan buenas, seguiremos creyendo", "Caer es parte del juego. Levantarse con más fuerza es de campeones", se leyó también en historias de Instagram de los paraguayos.

Asimismo, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dijo en X que el "camino continúa y la ilusión sigue intacta". "A levantar cabeza, muchachos", agregó.

Otros internautas levantaron el ánimo recordando que incluso la vigente campeona, Argentina, cayó por 2-1 ante Arabia Saudita en su debut del Mundial de Catar 2022, o que España, campeona de 2010, perdió por 1-0 ante Suiza en su primera presentación.

El plantel de Alfaro retoma los entrenamientos este sábado en su centro de concentración en la ciudad de San José (California).