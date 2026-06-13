El día 3 del Mundial, en 5 claves

En el tercer día se disputa el primer gran partido de la fase de grupos: Brasil contra Marruecos en Nueva Jersey. La más campeona de todas, con Vinicius, aún sin Neymar y con Carlo Ancelotti al mando, expone sus dudas contra Marruecos, el emergente equipo que alcanzó las semifinales hace tres años y medio de Catar, cuando Brasil lloró en cuartos de final, eliminada en los penaltis por Croacia. La pentacampeona no alcanza la cima del mundo desde hace 24 años en Japón y Correa 2002. Demasiado tiempo.

En Rusia 2018, antes del debut con España en el Mundial, Julen Lopetegui fue fulminado de su cargo como seleccionador en Krasnodar. Su fichaje por el Real Madrid, anunciado el día anterior, desató una polémica que zanjó Luis Rubiales al día siguiente: despedido. Ocho años después, el entrenador español debutará en un Mundial, bajo la dirección de Catar y contra Suiza para determinar quién lidera el grupo B en la primera jornada, tras el empate del viernes entre Canadá y Bosnia Herzegovina.

3 - Estados Unidos luce, Paraguay decepciona

“El rendimiento fue realmente bueno. Creo que jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo”, advirtió el argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, tras el brillante estreno con una goleada por 4-1 a Paraguay, a la que superó de principio a fin. Al descanso, el equipo norteamericano ya vencía por 3-0. Damián Bobadilla, Foliran Balogun (2) y Giovanni Reyna marcaron los tantos del anfitrión. Mauricio anotó el único de Paraguay, que queda en una situación límite en el grupo D. Australia y Turquía entran en juego este día.

4 - Haití regresa 52 años después

La derrota por 4-1 contra Argentina del 23 de junio de 1974 es el último recuerdo mundialista de la selección de Haití, que regresa este sábado al Mundial con su primer encuentro frente a Escocia, a la que desafía tras sus buenas sensaciones en los últimos amistosos, sobre todo en 4-0 a Nueva Zelanda. Escocia no ha jugado el torneo de los torneos desde el cambio de siglo. Su última aparición fue en Francia 1998. Nunca ha pasado la primera fase.

5 - La expectación de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Portugal ya están en Palm Beach. El astro luso, figura mundial, ante su sexta Copa del Mundo, iniciará este sábado su preparación con un primer entrenamiento abierto al público. La otra atracción, en clave Real Madrid, es Bernardo Silva, a la espera del comunicado oficial que lo haga definitivamente jugador del conjunto blanco antes del comienzo del torneo. Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez y campeona de la última Liga de Naciones, debuta el miércoles contra RD Congo en Houston.