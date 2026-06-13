El guante de Bacuna, la promesa de Bazoer y los goles de Locadia

Dick Advocaat dirige a la selección del país más pequeño en participar en esta Copa del Mundo, en la que hay muchos rostros conocidos del fútbol europeo.

Leandro Bacuna luce en su currículum tres años en la Premier League con el Aston Villa, además de un paso por el Reading, el Cardiff y el Watford en la Championship, la segunda división del fútbol inglés.

Centrocampista polivalente, es contundente en las acciones a balón parado y un brillante lanzador de faltas directas. El capitán de la selección caribeña fue el autor del primer gol de su país en la Copa de Oro.

En la línea defensiva el líder será Riechedly Bazoer, una promesa del Ajax que llegó a debutar con la selección absoluta neerlandesa, antes de perder impulso con experiencias deslucidas por Wolfsburgo, Utrecht y Vitesse.

Nacido como centrocampista en el Ajax, milita ahora en el Konyaspor turco, en el que juega de defensa central, a veces como líbero por su buena calidad técnica.

Fue llamado por primera vez por Curazao en 2025.

Jurgen Locadia, ahora en el Miami FC, equipo que compite en la USL estadounidense y vecino del Inter Miami de la MLS, es el encargado de poner los goles para Curazao.

Locadia se hizo un nombre en el PSV, donde llegó a marcar más de 15 goles en una temporada sumando todas las competiciones, antes de dar el salto a la Premier League con el Brighton.

Vivió etapas en la MLS (FC Cincinnati) y en ligas como la alemana y la iraní, y ahora llega al Mundial desde el Miami como uno de los atacantes con currículum europeo más pesado de la plantilla.

Junto a él está Juninho Bacuna, hermano menor de Leandro Bacuna, que suma nueve goles y siete asistencias en sus 32 partidos disputados con Curazao.

También luce experiencia internacional Tahith Chong, ahora en el Sheffield United, pero formado en la cantera del Manchester United, con cesiones al Werder Bremen y al Birmingham City antes de asentarse en la Championship y luego jugar la Premier League con el Luton Town.

Pese a su falta de continuidad, su rapidez y altura aportan cambio de ritmo a Curazao, que buscará dar la campanada este domingo en su estreno contra Alemania.