España pone rumbo a Atlanta

España salió a las 18:00 hora local (-4 GMT) bajo la expectación de un centenar de aficionados locales que se acercaron al hotel de concentración de España, que no pudieron ver de cerca a sus ídolos por el perímetro de seguridad.

Con vallas con lonas, aunque algún resquicio por el que asomarse, y los más pequeños a hombros para ver a los futbolistas para intentar esquivar la seguridad, Lamine Yamal fue el más clamado de la expedición.

Además, fue el único jugador de los 26 que no llevó consigo la mochila y maleta oficial de la selección, al usar la de un patrocinador personal.

Un viaje de poco más de dos horas por carretera, en autobús y escoltados por vehículos y 14 motos de policía, para la expedición dos días antes de su estreno en un Mundial en el que llega como una de las favoritas.

Con los 26 jugadores en el viaje, una vez recuperados Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz de sus respectivas lesiones musculares, España completará el domingo su último entrenamiento de preparación antes del partido ante Cabo Verde.

No lo harán en el estadio del encuentro, como marca la norma FIFA, organizadora del Mundial. Un estadio de Atlanta que la expedición española recibe con los brazos abiertos al tratarse de un recinto con techo retráctil y equipado con un sistema integral de climatización HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, por sus siglas en inglés).