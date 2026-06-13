Estados Unidos mete miedo, Canadá suma y con México los organizadores pasan primera prueba

El equipo de las Barras y las Estrellas vapuleó por 4-1 a Paraguay en una exhibición de poder en el comienzo de la acción en el Grupo B que de paso tiene al primer goleador, Folarin Balogun, con 2.

Canadá repartió puntos (1-1) en el D con Bosnia y Herzegovina.

El jueves, en el encuentro inaugural en Ciudad de México, los mexicanos se impusieron por 2-0 a Sudáfrica en el grupo A, que lideran a pesar de la posterior victoria por 2-1 de Corea del Sur contra la República Checa.

La primera jornada del Grupo B quedará definida este sábado en Vancouver con el partido entre Australia y Turquía.

Los pupilos del argentino Mauricio Pochettino tendrán su segunda salida el 19 de junio contra Australia en Seattle, mientras que en Paraguay el entrenador Gustavo Alfaro tendrá la oportunidad de recomponer las cargas contra Turquía el mismo día en Santa Clara.

Un gol en propia meta del volante paraguayo Damián Bobadilla en el minuto 7 se convirtió en la anotación más rápida del torneo y rompió el equilibrio en el partido en el estadio Los Ángeles.

Balogun, del Mónaco, marcó el 2-0 para Estados Unidos en el minuto 30 y amplió en el quinto minuto añadido del primer tiempo.

Un centrocampista brasileño de ascendencia paraguaya recortó distancas en el minuto 73. Y cuando parecía dejar todo resuelto en el partido, Giovanni Reina apareció al filo de los 90 minutos para sentenciar con un golazo a distancia.

Canadá no pudo ganar su primer partido de un Mundial celebrado en casa, pero con el resultado ante los bosnios consiguió quitarse en parte el maleficio que le ha acompañado en sus dos anteriores torneos, en los que perdió los seis encuentros que disputó.

Cyle Larin entró en la historia del país al ser el autor del gol, el primero de Canadá en un Mundial en casa, y que en el minuto 79 garantizó el empate frente a los europeos en el Estadio de Toronto.

Catar, que jugará contra Suiza este sábado en Santa Clara, será el segundo rival de Canadá el 18 en Vancouver, mientras que los bosnios se medirán en la misma fecha contra los helvéticos en Inglewood.

El delantero de la selección brasileña Vinícius Júnior aseguró este viernes que no ha venido al Mundial 2026 para ser el mejor jugador del torneo, sino para "cambiar la historia" de la Canarinha y demostrar "a todos" que pueden ser campeones.

Por otra parte, dejó de lado su renovación con el Real Madrid "hasta el final del Mundial o cuando acabe la temporada".

"Ahora estoy con la selección y todo lo del Real Madrid se hablará cuando acabe el Mundial. Ahora mismo estoy concentrado en el Mundial", dijo el jugador del Real Madrid.

"Solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones", afirmó el extremo del Real Madrid en la rueda de prensa previa al debut contra Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La jornada inaugural del Mundial dejó en Ciudad de México un saldo de diecinueve detenidos por diversos motivos, así como once policías heridos en enfrentamientos con manifestantes que acudieron a las inmediaciones del estadio donde el jueves se enfrentó la selección mexicana contra la sudafricana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la ciudad destacó que el operativo especial por la apertura de la Copa del Mundo contó con la participación de efectivos policiales y grupos de voluntarios, quienes se desplegaron cerca del antes conocido como Estadio Azteca y en los principales focos de aglomeración.

Previo al partido del jueves, los agentes detuvieron a cuatro personas- dos hombres y dos mujeres- cerca del recinto deportivo porque llevaban "pases de acceso apócrifos".