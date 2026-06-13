Juan Iglesias aboga por trasplantar al Sevilla el ADN "duro y difícil" del Getafe

"Es lo que tenemos que generar aquí desde el primer día. Generar un ambiente de unión y que empiecen a salir las cosas. Que pasen los partidos y los rivales vean que tienen en el Sevilla un rival complicado", dijo el zaguero en sus primeras manifestaciones a los medios del club, al que ha llegado como agente libre tras finalizar su etapa en Getafe.

El Getafe lo incorporó a su disciplina en el verano de 2019 y en la 2020/21 da el salto a la primera plantilla, en el que ha estado las últimas seis temporadas con un balance de 175 partidos oficiales, con 159 de LaLiga EA Sports y 16 de la Copa del Rey.

Se definió como "un jugador ya maduro, con una experiencia en LaLiga después de unos años de sufrir y remar: estoy en el Sevilla, en un club de una magnitud muy grande, diferente a lo que estoy acostumbrado", dijo Iglesias, quien destacó el papel que ha tenido en su decisión el portero del Getafe David Soria.

"Quién mejor que él para hablarme y aconsejarme de lo que es el Sevilla, tanto el club como la ciudad. Ya le he dado mil veces las gracias por ayudarme a adaptarme y me ha dicho que cualquier cosa que necesite, que le llame. Me aconsejó que sea humilde, que no cambie con respecto a lo que he sido en Getafe allí con él y que está muy contento de que esté aquí", indicó.

Sobre el entrenador del Sevilla, Luis García, dijo que no ha coincidido con él pero sí ha hablado de lo que quiere de él y lo que puede aportar, por lo que ya está "con ganas de trabajar juntos".

"El objetivo personal y del conjunto tiene que ser de ilusión y de felicidad. Hay que ir a cada partido y afrontarlo con energía y con ganas de que lleguen los partidos. Tenemos que meternos en la mente el no cansarnos de ganar. Y competir", subrayó.