Primer asalto por el sueño del ascenso

El equipo malagueño, que se coló sigilosamente en la fase de ascenso y batió en la primera eliminatoria a Las Palmas (0-1) y (1-1), sabe de las dificultades que se va a encontrar para intentar dar la sorpresa, con un conjunto almeriense algo más descansado y un excelente juego ofensivo.

El Málaga buscará un buen resultado ante su afición, que volverá a llenar las gradas de La Rosaleda, para disputar la vuelta dentro de una semana a domicilio, aunque, quizás, el cansancio por la gran paliza del pasado miércoles contra el conjunto canario le puede perjudicar.

La gesta para el Málaga es mayúscula, aunque los malaguistas ven alguna rendija positiva como la juventud de sus jugadores y, tras acabar cuarto en LaLiga, tres clubes han logrado subir después de terminar en esa posición como Las Palmas (2015), Alavés (2023) y Espanyol (2024).

El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, no variará en exceso el once titular que se enfrente al conjunto almeriense y, prácticamente, serán los mismos que se midió a Las Palmas, ya que no es probable que utilice a dos delanteros, Adrián Niño y Carlos Ruiz Chupete, de salida.

Por su parte, el Almería afronta el choque reforzado por la remontada ante el Castellón, un partido en el que el equipo de Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', levantó un marcador adverso y encontró soluciones desde distintas zonas del campo, una capacidad de reacción que se ha convertido en uno de sus principales avales antes del último obstáculo hacia Primera.

El técnico rojiblanco dispondrá de una base reconocible. Andrés Fernández apunta a la portería, con Rodrigo Ely y Federico Bonini como referentes defensivos, con Marcos Luna y Álex Muñoz ocupando los carriles laterales.

Dion Lopy volverá a sostener el centro del campo, mientras que Dzodic se ha ganado un papel cada vez más relevante tras decidir la semifinal. Rubi apenas ha alterado su estructura en los encuentros de máxima exigencia y todo indica que mantendrá la confianza en los futbolistas que han conducido al equipo hasta esta eliminatoria.

La producción ofensiva seguirá concentrada en Sergio Arribas y Adrián Embarba, que han aportado 42 goles entre ambos, mientras que Leo Baptistao ofrece movilidad y experiencia, y Miguel de la Fuente representa otra de las alternativas de peso para cambiar el desarrollo del encuentro.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.

Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Lopy, Dzodic; Baptistao, Arribas, Embarba, y Miguel

Arbitro: Lax Franco (Comité Murciano).