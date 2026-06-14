El debut de España, en 11 números

3 jugadores comparten el primer puesto de partidos jugados con España en los Mundiales, con 17: Iker Casillas (Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), Sergio Ramos (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) y Sergio Busquets (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia y Catar 2022).

5 de los últimos siete partidos han empezado con Alex Baena como titular en el esquema de Luis de la Fuente, como se espera también este lunes ante Cabo Verde.

8 goles en los últimos 6 partidos con la selección española ha anotado Mikel Oyarzabal.

16 partidos de España terminaron sin goles en contra en sus 31 duelos disputados entre 2024, 2025 y 2026.

17 jugadores de la lista de España aún no han jugado ningún minuto en un Mundial. Son los porteros David Raya y Joan García, los defensas Pedro Porro, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Marc Cucurella y Alex Grimaldo, los centrocampistas Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Alex Baena; los extremos Lamine Yamal, Yéremy Pino y Víctor Muñoz; y los delanteros Mikel Oyarzabal y Borja Iglesias.

25 goles ha marcado Mikel Oyarzabal, el jugador de los 26 convocados con más tantos, seguido por los 24 de Ferran Torres.

32 victorias ha conseguido España en la era Luis de la Fuente, con seis empates y tres derrotas, incluido el revés en la tanda de penaltis contra Portugal en la final de la última Liga de Naciones, en 2025. Solo la han ganado en equipo luso, Escocia y Colombia en todo ese trayecto.

61 partidos ha disputado Rodrigo Hernández con la selección española. Es el futbolista con más encuentros de los 26 que están en el Mundial 2026 a las órdenes de Luis de la Fuente.

121 goles ha marcado España bajo la etapa actual de Luis de la Fuente. Es una media de 2,8 goles por partido.

1,22 mil millones es el valor de mercado de los 26 jugadores de la selección española por los 54,5 millones de los futbolistas de Cabo Verde, según la página web especializada ‘Transfermarkt’.