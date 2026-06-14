El España-Cabo Verde, en 5 focos

Ya han superado sus respectivas lesiones musculares tanto Lamine Yamal como Nico Williams, con el grupo desde esta semana, pero después de permanecer sin competir desde el 22 de abril, el extremo derecho del Barcelona, y desde el 11 de mayo, el extremo izquierdo del Athletic, aún no parece que vayan a ser titulares. La duda es cuánto tiempo tendrán cada uno, si es que lo tienen, en el encuentro del lunes. Ambos, básicos para Luis de la Fuente, necesitan recorrido competitivo para volver en plenitud en el Mundial. Los necesita España.

Sin Lamine Yamal ni Nico Williams en el once, Luis de la Fuente deberá mover su alineación titular en la primera cita ante Cabo Verde. Ferran Torres, por la derecha, y Alex Baena, por la izquierda, apuntan al once por los dos extremos, mientras alcanzan el cien por cien sus dos compañeros. Dos recursos de sumas garantías, por capacidad goleadora el primero y por golpeo y visión de juego el segundo, ambos campeones de la Eurocopa 2024 en Alemania.

Unai Simón, 58 partidos ya como internacional absoluto, es el portero de España en los últimos grandes torneos, desde la Eurocopa disputada en 2021 en adelante. Y seguirá siéndolo en el Mundial 2026, con toda la confianza que tiene Luis de la Fuente en el guardameta, que repetirá como titular por segunda Copa del Mundo seguida. Ya lo fue en Catar 2022 con Luis Enrique Martínez al mando del equipo.

A sus 19 años, con 13 partidos ya como internacional español, con 128 encuentros con el Barcelona de exigencia, presión y solvencia del defensa central, Pau Cubarsí da otro paso más, natural dentro del veloz recorrido de su carrera. Jugará su primer Mundial. Formará en el medio de la zaga al lado de un hombre de la experiencia de Aymeric Laporte. En el banquillo aguardarán Marc Pubill y Eric García como alternativas, salvo sorpresa.