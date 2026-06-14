Español Cucurella, a punto de firmar por el Real Madrid

El lateral izquierdo Mar Cucurella, de 27 años, llegó al Chelsea en 2022 procedente del Brighton, luego de haberse formado en la cantera del FC Barcelona y de un paso por el Getafe.

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, nombró esta semana a José Mourinho como entrenador tras ser reelegido a principios de junio, después de dos temporadas sin conquistar un gran título.

El club merengue está también muy cerca de fichar al defensor del Liverpool, Ibrahima Konaté, cuando termine su contrato en Anfield, y suenan también los nombres de Bernardo Silva y Denzel Dumfries.

El Chelsea terminó décimo en la Premier League la temporada pasada, en una campaña decepcionante, y Cucurella se mostró muy crítico con la decisión de destituir a Enzo Maresca en enero. Al defensor le quedaban dos años de contrato en el club londinense, con el que ganó el Mundial de Clubes y la Conference League.