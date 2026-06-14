La selección iraní aterriza en EE.UU. con seguridad extrema para su debut mundialista

El conocido como Team Melli llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles desde la ciudad de Tijuana, en la vecina México, donde estableció su base debido a las restricciones de visado impuestas por el Gobierno de Donald Trump para autorizar su estancia en el país durante la Copa del Mundo.

El equipo recibió la autorización de Washington para pernoctar una noche en Los Ángeles y preparar su primer encuentro en suelo estadounidense.

Tras su aterrizaje, un autobús que transportaba al personal y jugadores iraníes fue escoltado hasta el hotel, ubicado en la localidad de Manhattan Beach, cerca de Los Ángeles, bajo un amplio operativo de vigilancia, con presencia de personal de seguridad y control en los accesos.

La llegada del conjunto persa coincide con el anuncio de Trump sobre la posible firma de un acuerdo con el Gobierno de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto.

Estados Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, han negociado durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir este importante paso marítimo, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán y por el que pasa una gran parte del petróleo y gas que consume el mundo.