Pedro Porro amplía su vinculación con el Tottenham

El defensa, concentrado actualmente con la selección española para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, disipa así a los rumores que apuntaban a una posible salida este verano.

Pese a que no se ha oficializado la duración del nuevo contrato, se especula que podría prorrogar hasta el 2031, según medios ingleses.

"Nos complace anunciar que Pedro Porro ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el club", anunció el Tottenham.

Porro se incorporó al equipo londinense en el mercado de invierno de 2023 procedente del Sporting de Portugal, cedido con una opción de compra.

Desde su llegada se ha convertido en el lateral derecho habitual, con un total de 152 apariciones, y un total de 47 partidos disputados la pasada campaña.

El director deportivo del Tottenham, Johan Lange, reconoció que era una "prioridad" garantizar el futuro de Porro, el cual aporta "liderazgo" y "experiencia" a la plantilla.

“Durante los últimos tres años y medio, ha progresado enormemente hasta convertirse en uno de los mejores laterales del mundo, y el hecho de que esté a punto de jugar en el Mundial con España es prueba de ello", declaró a los medios del club.

Asimismo, el entrenador, el italiano Roberto De Zerbi, calificó de "buena" la continuidad del español, el cual es "muy importante" en sus esquemas: “Además de su calidad técnica, también me encanta su mentalidad. Cada día quiere trabajar, aprender y mejorar, y estas son las características que ayudan a los jugadores a alcanzar el máximo nivel.”

A través de un mensaje en las redes sociales del club, el jugador transmitió su felicidad tras el acuerdo en un vídeo dirigido a los aficionados.

"Estoy muy contento por firmar este nuevo contrato. No puedo esperar para vernos la próxima temporada. Vamos 'Spurs'", comentó Porro.

El español de 26 años también fue partícipe del gran éxito del club londinense, la UEFA Liga Europa de la temporada 2024/2025.