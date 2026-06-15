Acompañantes terapéuticos de Maradona declararán en el juicio por su muerte

De los tres acompañantes, solo Bacchini llegó a declarar en el juicio que fue anulado en mayo de 2025, y en esa oportunidad aseguró que su servicio fue discontinuado dos días después de la llegada de Maradona a la casa en la que recibió tratamiento domiciliario y en la que murió, el 25 de noviembre de 2020.

De acuerdo con el testimonio de Bacchini, los asistentes personales de Maradona impedían que éste tuviera comunicación con el exterior de la casa, hasta el punto de asegurar que el exfutbolista estaba "descansando" cuando se encontraba despierto.

El pasado jueves, el jefe de enfermeros, Mariano Perroni, el primer imputado en aceptar responder preguntas de la Fiscalía, negó haber participado de "un plan criminal para matar" a Maradona.

A su vez aseguró que realizó reiteradas sugerencias para mejorar las condiciones de atención del paciente, que fueron desoídas por las médicas Nancy Forlini, de la empresa Swiss Medical, y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambas imputadas.

Cuando la Fiscalía lo interrogó sobre uno de los ejes de la acusación, la presunta modificación de los registros de enfermería del día de la muerte de Maradona, Perroni negó haber intervenido en la confección o alteración de esos informes y sostuvo que no recibió ni brindó indicaciones para modificarlas.

Aunque declaró durante tres horas, Perroni solo llegó a responder las preguntas del fiscal Patricio Ferrari y del abogado de las hijas del astro, Dalma y Gianinna Maradona.

Según fuentes de su defensa, el jefe de enfermeros quiere este martes responder preguntas del resto de las partes, aunque "no está decidido" que vaya a hacerlo.

Además de Perroni, Forlini y Cosachov, son juzgados en este proceso el médico de cabecera de Maradona Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.