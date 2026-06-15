Duodécimo tropiezo de España en 17 estrenos en el Mundial

De hecho, sólo empezó con victoria en tres de sus últimos 15 Mundiales: en 2022 contra Costa Rica (7-0), en 2006 contra Ucrania (4-0) y en Japón y Corea 2002 con un 3-1 frente a Eslovenia.

Sus otros dos éxitos iniciales fueron en sus primeras fases finales en este torneo, en Italia 1934, cuando se impuso por 3-1 a Brasil, y en Brasil 1950, cuando doblegó por 3-1 a Estados Unidos.

Sus derrotas fueron por 1-5 contra Países Bajos en 2014; por 0-1 contra Suiza en 2010; por 2-3 contra Nigeria en Francia 1998; por 0-1 con Brasil en 1986; por 1-2 contra Austria en 1978; por 1-2 con Argentina en 1966 y por 0-1 con Checoslovaquia en 1962.

El empate de este lunes fue el quinto en un inicio de Mundial de España. Los otros cuatro fueron 3-3 contra Portugal en Rusia 2018, 2-2 con Corea del Sur en Estados Unidos 1994, 0-0 con Uruguay en Italia 1990 y 1-1 con Honduras en España 1982 (1-1).

- LOS 17 ESTRENOS DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL:

Estados Unidos, México y Canadá 2026: España 0 – Cabo Verde 0.

Sudáfrica 2010: España 0 - Suiza 1.

Japón y Corea 2002: España 3 - Eslovenia 1.

Estados Unidos 1994: España 2 - Corea del Sur 2.

México 1986: España 0 - Brasil 1.

España 1982: España 1 - Honduras 1.

Inglaterra 1966: España 1 - Argentina 2.

Chile 1962: España 0 - Checoslovaquia 1.

Brasil 1950: España 3 - Estados Unidos 1.

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Total: 17 partidos, 5 victorias, 5 empates, 7 derrotas, 31 goles a favor y 24 en contra.