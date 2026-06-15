Jordania y la manta de Tim

Un dilema del que no escapan ni los conjuntos más curtidos ni los recién llegados como la selección de Jordania, que debutará este martes en la fase final de un Mundial ante Austria en el estadio San Francisco Bay Arena.

Duelo en el que el equipo jordano tendrá que resolver la duda que lo ha devorado durante los últimos encuentros de la fase de preparación y que a punto estuvo de provocar un cisma entre su gran estrella, el atacante del Rennes Mousa Al-Tamari, y el seleccionador, el marroquí Jamal Sellami.

¿Deben los jugadores jordanos adelantar la línea de presión y buscar a su rival en campo contrario o deben aguardar parapetados en su terreno?

Para el atacante Al-Tamari, que cumple su tercera campaña en el fútbol francés, no hay duda. Tal y como quedó claro en el amistoso que la selección de Jordania disputó a finales del pasado mayo con Suiza.

Cumplida la media hora de juego y envalentonado, quizá, por la clara ocasión de la que había gozado unos minutos antes tras una recuperación de balón, la estrella jordana, en contra del criterio de su entrenador, reclamó con vehemencia a sus compañeros que adelantasen hasta el área rival la línea de presión.

Una atrevida apuesta que no pudo salir peor al conjunto árabe, ya que en apenas tres toques la selección helvética hizo llegar el balón al área de Jordania donde Dan Ndoye superó con facilidad al portero para firmar el segundo de los cuatro goles (4-1) por los que Suiza se alzó con el triunfo.

Acción que fue duramente criticada por el seleccionador de Jordania, que aseguró que "lo más importante" en el fútbol es que los jugadores "respeten las instrucciones del entrenador y hagan lo que se les pide"

"Cuando hay un plan de juego definido y no se sigue, se paga caro", indicó un enfadadísimo Sellami, que insistió en que este tipo de situaciones no podían volver a repetirse durante el Mundial.

Una cuestión, la de la presión adelantada, que figura grabada en piedra entre los mandamientos del seleccionador de Austria, el alemán Ralf Rangnick, el principal apóstol del 'gegenpressing' o 'presión tras pérdida', la filosofía de juego de la que beben técnicos como Jurgen Klopp, Thomas Tuchel o Julian Nagelsmann.

No se conoce si Rangnick, que el sábado renovó su compromiso con las selección centroeuropea hasta 2028, ha instalado en el campo de entrenamiento de Austria, como sí hizo en sus primeros años como entrenador del Hoffenheim, un cronómetro para calcular los ocho segundos que ha establecido para tratar de recuperar la pelota.

Ni un segundo más, ya que las teorías del técnico germano fijan en diez segundos el tiempo que tarda de media un equipo en reorganizarse defensivamente una vez perdido el balón.

Pero la Austria de Rangnick no sólo quiere recuperar el balón a la máxima velocidad, sino también resolver sus ataques con la misma celeridad, no más de diez segundos, una vez robada la pelota.

Una apuesta por el vértigo que ha permitido al conjunto centroeuropeo regresar, veintiocho años después, a la fase final de un Mundial, en la que los ‘Burschen’ tienen claro su plan de juego; presionar, presionar y presionar.