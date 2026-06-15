N'golo Kanté: "Me siento muy querido por los aficionados"

"Nos toca de cerca lo mucho que nos quieren los aficionados, nos sentimos muy queridos", expresó Kanté, preguntado por EFE en rueda de prensa previa al debut de Francia en el Mundial ante Senegal mañana martes en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

N'golo Kanté, de 35 años y previsiblemente afrontando su último Mundial, es conocido por su bondad, tranquilidad y humildad, lo que le ha hecho ganarse el cariño de aficionados no solo de la selección francesa y los clubes en los que ha militado, sino también por parte del fútbol internacional.

"Nuestro objetivo es llegar a la final", afirmó el francés de origen maliense.

Kanté, centrocampista titular y estructural en la consecución del Mundial 2018 ganado por Francia, se perdió la edición de Catar 2022 por una lesión muscular de isquiotibiales.

"Este es mi segundo Mundial", corrigió el actual futbolista del Fenerbahce después de que una periodista le preguntara sobre su tercera participación mundialista.

Sobre el papel, Kanté no tiene muchas papeletas para ser titular en este Mundial, con Tchouaméni y Rabiot asentados en el doble pivote del equipo.

"Los del banquillo tendremos su importancia también, estamos enfocados, tendremos que aprovechar las pausas de hidratación", comentó.

Para el exjugador de Leicester City o Chelsea, entre otros, la selección de Francia es "el rival número uno a batir" ya que cuentan con una plantilla de "mucha calidad".

Francia debuta este martes a las 15:00 hora local (19:00 GMT) ante Senegal, contra quien ya perdió en la fase de grupos de Corea y Japón 2002.

"Tienen un equipo equilibrado, será difícil de enfrentar y seguro que habrá varias fases de juego durante el partido".