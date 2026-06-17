Fútbol Internacional
17 de junio de 2026 a la - 23:55

0-1. Lucho Díaz asiste y Daniel Muñoz pone en ventaja a Colombia antes del descanso

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Redacción Deportes, 17 jun (EFE).- El lateral Daniel Muñoz marcó a los 40 minutos el gol que tiene ganando a Colombia por 0-1 sobre Uzbekistán antes del descanso el partido de debut en el Mundial que juegan ambos países en el estadio Ciudad de México, conocido como Azteca.

Por EFE

El delantero Luis Díaz asistió a Muñoz en un partido tenso y, de persistir la ventaja al término del encuentro, los Cafeteros se perfilan como líderes del Grupo K tras el empate 1-1 que horas antes sellaron Portugal y República Democrática del Congo en Houston.