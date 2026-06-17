El Mundial bate récords de audiencia en los tres países anfitriones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó las cifras de "momento verdaderamente histórico" y destacó que el estreno de Estados Unidos ante Paraguay se convirtió en el encuentro mundialista más visto jamás emitido en el país.

Infantino añadió que los datos reflejan la importancia del torneo para el continente y recordó que el éxito también se vive en las gradas. "No se reduce a números; se trata de millones de personas que se unen gracias al fútbol", manifestó el máximo responsable del organismo.

Estados Unidos firmó su mayor audiencia televisiva en la historia de la competición. La victoria ante Paraguay reunió a 27,5 millones de espectadores entre las cadenas FOX y Telemundo, en la que fue la emisión en inglés más vista del país y, también, el duelo más reproducido en ese idioma en toda la historia del Mundial.

El triunfo de México frente a Sudáfrica registró una media de 23,4 millones de espectadores, el partido más visto en el país en lo que va de siglo, con una cuota de pantalla del 72,1 %. El encuentro sumó además unos 20 millones de telespectadores en Estados Unidos y marcó un récord para Telemundo.

El estreno de Canadá ante Bosnia y Herzegovina completó el balance con una media de 3,1 millones de espectadores entre las emisoras de habla inglesa y francesa.

El torneo también ha alcanzado el millón de aficionados en los estadios en sus primeros cinco días, con un 99,5 % de aforo medio y unos 63.000 espectadores por encuentro. "¡Un millón de fans en los estadios!", celebró Infantino en sus redes sociales junto al seguidor que compró la entrada que marcó esa cifra.

Con el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos, el Mundial aspira a superar el récord histórico de asistencia, los 3,5 millones de espectadores que se registraron en Estados Unidos en 1994, y podría llegar hasta los 6,5 millones de aficionados.