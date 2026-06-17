James Rodríguez lidera el 11 de Colombia ante Uzbekistán

James será el creativo del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo y tendrá en los extremos a John Arias y a Luis Díaz, mientras que Luis Suárez será el punta de lanza.
Alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.
Alineación de Uzbekistán: Utkir Khusanov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.