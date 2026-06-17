Máximos goleadores del Mundial: estos son los nombres escritos en la historia

Lionel Messi volvió a inscribir su nombre en las páginas doradas del fútbol internacional. Este martes, durante el estreno de Argentina en el Mundial 2026, el capitán albiceleste convirtió tres goles ante Argelia, alcanzando la marca del alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 16 anotaciones.

A sus 38 años y en su sexto torneo ecuménico, Messi llegó a esta cifra tras disputar un total de 27 partidos distribuidos en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y la actual de 2026.

Así está la tabla de máximos goleadores de los Mundiales

El récord, que Klose ostentaba en soledad desde 2014, ahora es compartido. A continuación, el detalle de los principales artilleros de la cita máxima:

Las claves de los escoltas en el podio

Miroslav Klose (16 goles): el atacante alemán distribuyó sus anotaciones en cuatro torneos: cinco en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014, edición donde se consagró campeón.

Ronaldo (15 goles): el “Fenómeno” registró un promedio de casi un gol por partido (19 juegos). Aunque integró el plantel campeón de 1994 sin sumar minutos, marcó cuatro en 1998, ocho en la consagración de Corea-Japón 2002 y tres en 2006.

Gerd Müller (14 goles): el atacante de la República Federal de Alemania mantiene una de las mejores medias de efectividad, firmando sus 14 tantos en apenas dos ediciones: 10 goles en México 1970 y cuatro en Alemania 1974.El factor Mbappé y el récord imbatible de Fontaine.

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El francés Kylian Mbappé también es protagonista en esta Copa del Mundo 2026. Tras registrar un doblete ante Senegal, el delantero de 27 años llegó a los 14 goles en 15 partidos mundiales, convirtiéndose en el máximo anotador histórico de la selección de Francia en este torneo.

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Con este logro, Mbappé superó la marca de Just Fontaine, quien ostenta un récord que permanece intacto: anotar 13 goles en un solo Mundial (Suecia 1958), logrando un promedio de más de dos anotaciones por encuentro en sus seis únicas apariciones mundialistas.