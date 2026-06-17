Río Tennessee, Nashville, centro comercial, piscina… y Lamine Yamal el último en llegar

Libró así el jugador del FC Barcelona la multa de 2.000 euros establecida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para quien llegue tarde a una actividad prevista.

Un Lamine Yamal que se marchó con la familia, a dos horas en auto de Chattanooga (Tennessee) para pasar el día en Nashville y llegó justo para la hora citada de los futbolistas, las 21:00 locales.

Antes, durante la tarde, los futbolistas fueron llegando al hotel de concentración de España tras disfrutar de diferentes actividades en Chattanooga.

Rodri Hernández compartió el día con su pareja, protagonizando una romántica imagen en su reencuentro y llevaron a cabo diferentes actividades en el río Tennessee, en el centro de la ciudad.

Por su parte, Álex Baena, Alejandro Grimaldo y Marc Cucurella acudieron a un campo de golf durante la mañana y aprovecharon la tarde para hacer turismo; Eric García y Dani Olmo fueron juntos a un centro comercial, Aymeric Laporte en un ‘outlet’… y Borja Iglesias sorprendió en el hotel de la prensa.

Su familia se aloja en el mismo hotel y el delantero de la selección española sorprendió bañándose en la piscina junto a ellos. Tras esto, aprovechó para merendar con su familia y amigos en un local cercano a un hotel de concentración, al que le costó entrar por la seguridad y tuvo que recurrir a la seguridad privada de la RFEF para poder acceder.

Terminado el día de descanso para los internacionales, volverán a los entrenamientos durante la jornada del jueves, en horario matutino, para continuar preparando su segundo partido del Mundial, el domingo 21 en Atlanta contra Arabia Saudí, tras el empate 0-0 contra Cabo Verde el pasado día 15.