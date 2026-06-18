Canadá permite finalmente la entrada del marfileño Elye Wahi para partido contra Alemania

"La situación administrativa de Elye Wahi ha mejorado", explicó la Federación Marfileña de Fútbol (FIF) en un comunicado en el que indicó que "ya se han obtenido las autorizaciones necesarias para su entrada a Canadá", donde Costa de Marfil disputa su segundo partido de este Mundial ante la selección germana.

"Por lo tanto, el internacional marfileño está autorizado a viajar con la delegación de 'Los elefantes' a Canadá y continuará participando en la competición junto a sus compañeros", concluye el escrito, que celebra el "resultado positivo" y agradece "a todas las partes involucradas en la resolución de este asunto".

El anuncio de la FIF llegó horas después de que el organismo explicara que Canadá había bloqueado la entrada de Wahi y que el delantero del Eintracht de Francfort permanecería en EE.UU., donde 'Los elefantes' tienen su campamento base, hasta el retorno del equipo, que juega su tercer y último partido del grupo E ante Curazao en la ciudad estadounidense de Filadelfia el 25 de junio.

Las autoridades canadienses no se pronunciaron sobre la denegación de un visado para Wahi, de 23 años y que ha estado cedido este año en el Niza de la Ligue 1, aunque la noticia del veto llegó apenas un día después de que The Athletic adelantara que el delantero fue detenido en Francia unos 10 días antes del arranque del Mundial y liberado poco después tras ser sometido a un interrogatorio.

La investigación, según fuentes cercanas al asunto citadas por el medio deportivo estadounidense, busca determinar si Wahi recibió deliberadamente una tarjeta amarilla en el partido que el Niza disputó contra el Metz el pasado 17 de mayo.

Las autoridades canadienses ya denegaron la entrada del centrocampista de Ghana Thomas Partey, que no pudo disputar el encuentro de su selección de la víspera ante Panamá, también en Toronto, pese al recurso presentado por el Gobierno de Acra.

Partey ha sido acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres por hechos supuestamente ocurridos entre 2020 y 2022. El jugador se ha declarado inocente de todos los cargos y está a la espera de juicio.