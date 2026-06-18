18 de junio de 2026 a la - 14:40
Cucurella: “No tuve ninguna duda de ir al Real Madrid, un gran paso en mi carrera”
Chattanooga (EE.UU.), 18 jun (EFE).- Marc Cucurella, futbolista de la selección española y reciente fichaje del Real Madrid, aseguró que no tuvo duda alguna de recalar en el conjunto blanco, en una operación que fue “muy rápida” y que se resolvió “en un día y medio”.
“Fue muy rápido. Estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Me llamaron por la mañana y me dijeron que si quería ir ahí. No tuve ninguna duda, ya que era un gran paso en mi carrera. En un día y medio lo tuvimos hecho”, señaló.