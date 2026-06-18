El argentino Gabriel Rojas deja Racing y ficha por el Cruzeiro hasta 2029

El conjunto brasileño le dio la bienvenida en sus redes sociales al argentino, su primera contratación de este mercado de pases de cara al segundo semestre de la temporada.

El defensor de 28 años aterriza en el Campeonato Brasileño tras más de tres años vistiendo la camiseta de Racing, club con el que tenía contrato hasta fines de 2028 y en el que disputó 141 partidos y acumuló cinco goles.

Con la Academia, el lateral participó en la conquista de la Copa Sudamericana en 2024, precisamente ante su nuevo club, y de la Recopa Sudamericana en 2025 contra el Botafogo.

En marzo, Rojas debutó con la selección argentina durante un partido amistoso contra Mauritania y luego integró la prelista de 55 jugadores de la Albiceleste rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Surgido de las divisiones inferiores del San Lorenzo argentino, el nuevo refuerzo del Cruzeiro también cuenta con experiencia internacional previa en el Peñarol de Uruguay (2019) y en el Querétaro de México (2022).