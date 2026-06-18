España se alía con ocho países europeos para supervisar las apuestas en el Mundial 2026

Estos países vigilarán las normas de publicidad, la protección de los usuarios y la integridad de las apuestas durante uno de los eventos deportivos con mayor seguimiento global, actuando contra las plataformas que operen ilegalmente, explica el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy.

Por medio de la Dirección General de Consumo y Juego, se intensificará la vigilancia sobre el mercado de las apuestas de juego en línea con el objetivo de garantizar la protección de las personas consumidoras y la integridad de las apuestas durante el torneo.

En este sentido, Consumo va a supervisar con especial atención que los operadores de juego cumplan todas las obligaciones vigentes en materia de licencias, publicidad y protección del jugador. Asimismo, se adoptarán medidas oportunas frente a aquellas plataformas que desarrollen su actividad al margen de la normativa aplicable.

En una declaración institucional, los países señalan también a los mercados de predicción, que son plataformas que permiten hacer apuestas sobre el resultado de acontecimientos futuros y advierte de que en aquellos países donde no están autorizadas, estas plataformas de mercados de predicción operan sin las garantías exigidas por la normativa y pueden incorporar elementos que favorecen conductas de juego problemáticas.

Las autoridades europeas también hacen un llamamiento a federaciones, ligas, clubes y equipos deportivos para que verifiquen la situación legal de las empresas con las que podrían establecer acuerdos comerciales o de patrocinio, garantizando que dichas colaboraciones se ajustan a la legislación de cada país.

La cooperación transfronteriza continuará una vez finalizado el Mundial, consolidando mecanismos de coordinación que contribuyan a un entorno de juego más seguro, transparente y responsable para todos los usuarios, añade Consumo.

Hace unas semanas, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy abrió un expediente sancionador a las plataformas Polymarket y Kalshi y ordenó el bloqueo cautelar de sus webs por vulnerar la normativa de juego al estar operando en España sin contar con la obligatoria habilitación administrativa.