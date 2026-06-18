Petro felicita a la selección colombiana por debutar con victoria en el Mundial

"Felicito a la selección de fútbol por su triunfo en México frente a Uzbekistán. Adelante Colombia", escribió el mandatario en la red social X.

En la capital mexicana, en el Estadio Azteca repleto de colombianos que hicieron sentir locales a los cafeteros, el lateral Daniel Muñoz, el extremo Luis Díaz y el volante Jáminton Campaz convirtieron para el equipo de Néstor Lorenzo, en tanto que el atacante Abbosbek Fayzullaev descontó por los uzbekos.

Con el resultado, Colombia quedó líder de grupo con tres puntos, dos encima de Portugal y el Congo, y tres más que Uzbekistán.

En la segunda jornada, el próximo 23 de junio, Colombia enfrentará al Congo en Guadalajara, en tanto que Uzbekistán retará a Portugal en Houston.