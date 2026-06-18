Fútbol Internacional
18 de junio de 2026 a la - 16:05

Policía de Arlington practicó seis arrestos durante el Inglaterra-Croacia

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Arlington (EE.UU.), 18 jun (EFE).- Seis personas fueron arrestadas durante el partido que disputaron el miércoles Inglaterra y Croacia por el grupo L del Mundial 2026 en el estadio AT&T, informó la policía de Arlington.

Por EFE

Tres personas fueron arrestadas bajo sospecha de delitos relacionados con drogas, una por embriaguez en público y otra bajo sospecha de venta de marcas falsificadas que involucraban productos valorados entre 2.500 y 30.000 dólares.

Ninguno de los detenidos es de nacionalidad británica, según confirmó la policía de Arlington, que también informó de que los agentes también respondieron a dos denuncias de peleas dentro del estadio AT&T el miércoles, pero no hubo arrestados por los incidentes.

En el primer partido que acogió el estadio de Arlington, que disputaron Países Bajos y Japón el pasado domingo, se practicaron tres detenciones.