Steve Clarke: "Esta vez no somos favoritos y lo preferimos"

Escocia ganó a Haití, un combinado inferior. Esta vez, ante el conjunto africano, saltará al campo como víctima. Así se siente más cómodo el cuadro europeo, que pretende hacer historia y superar la fase de grupos de un Mundial por primera vez.

Un punto en el Boston Stadium llevará a Escocia a dieciseisavos. "Contra rivales fuertes tenemos que estar a un alto nivel. Lo sabemos. A veces, la mentalidad escocesa hace que nos sintamos más cómodos cuando somos menos favoritos. Fuimos favoritos contra Haití y el partido fue complicado pero logramos ganar", destacó Clarke.

"Esta vez somos menos favoritos y Escocia, a veces, lo prefiere así", insistió el seleccionador.

Sobre Marruecos, Steve Clarke subrayó que se trata de un equipo "muy talentoso con jugadores fantásticos".

"Tienen un gran espíritu de trabajo, potencia y velocidad. Tienen destellos de habilidad también y pueden abrir un partido perfectamente en el momento menos esperado. Pueden crear manos a manos y ganar en el uno contra uno", añadió.

"Para mí, Marruecos es un equipo de primer nivel. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel para competir", destacó. "Cuando juegas contra un equipo de los diez mejores del mundo tienes que ser bueno en lo que haces sin balón", subrayó el seleccionador en la rueda de prensa previa al partido frente a Marruecos.

"Debemos evitar pérdidas de balón, ser buenos con eso también. Marruecos es un equipo realmente muy bueno. Llegó a semifinales en el último mundial y creo que el de esta edición es un poco mejor todavía. Eso refleja la tarea que tienen los jugadores por delante", dijo Clarke.

El seleccionador de Escocia espera un partido incómodo para su equipo porque la posesión será de su rival: "Marruecos probablemente tenga más posesión que nosotros y lo que tenemos que asegurar es que, cuando lo tengamos nosotros, podamos amenazarles de verdad".

Sobre si los puntos logrados contra Haití pueden ser suficientes para la clasificación, Clarke no hace cálculos: "Solo tenemos que jugar el partido. Es como contra Haití, jugar el partido".

"Lo primero es tratar de ganar y si no se puede ganar, no perder", insistió el seleccionador. "Los cálculos, para los analistas y los apostadores, no nosotros", concluyó Steve Clarke.