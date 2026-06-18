Un millar de seguidores cataríes llegan a Vancouver con avión y hotel pagados por Catar

Medios locales señalaron que los aficionados cataríes han llegado a Vancouver, la ciudad más cara de Canadá, en aviones chárter y se alojan en hoteles de cinco estrellas de la ciudad pagados por el emir del país, Tamim Ben Hamad Al Thani.

Poco antes del inicio del Mundial, las autoridades cataríes anunciaron un programa de la Federación Catarí de Fútbol para acompañar al equipo durante la fase de grupos del Mundial 2026.

La iniciativa incluye vuelos, alojamiento, transporte interno y desplazamientos entre las ciudades en las que Catar disputa sus tres primeros partidos: San Francisco, Vancouver y Seattle.

La organización también reservó doce hoteles para los aficionados cataríes: cinco en San Francisco, cuatro en Vancouver y tres en Seattle, donde Catar cerrará la fase de grupos contra Bosnia-Herzegovina el 24 de junio.

Además, las autoridades cataríes han invitado a estudiantes cataríes residentes en Canadá y EE.UU. a asistir a los tres partidos del grupo.

El partido es clave tanto para Catar, que llega a la segunda jornada tras empatar 1-1 con Suiza en su debut y sumar el primer punto mundialista de su historia, como para Canadá, coanfitrión del torneo, que también empató en la primera jornada ante Bosnia-Herzegovina.