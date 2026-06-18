Uruguay impulsa sus productos en pleno Mundial de fútbol

Este jueves, el canciller Mario Lubetkin dialogó con EFE sobre la importancia del Día de Uruguay, donde también fueron promocionados el turismo y la cultura.

"El impacto fue muy bueno (...) Las relaciones comerciales entre Uruguay y Estados Unidos van en crecimiento con mucha potencia. Estados Unidos es la principal contraparte de servicios de Uruguay, sobre todo en el área de innovación e informática", apuntó el ministro de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, destacó también el crecimiento que hubo el pasado año en exportaciones de bienes.

Según el informe de comercio exterior de 2025 elaborado por la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI, el 12 % de las ventas al exterior uruguayas fueron a Estados Unidos, que ocupó el cuarto lugar.

Las colocaciones hacia allí totalizaron cerca de 1.553 millones de dólares, lo que implicó un aumento de alrededor de 30 % respecto de 2024.

La carne bovina fue el principal bien exportado por Uruguay y "la creciente demanda de los principales compradores explicó buena parte del avance de 2025".

"Estados Unidos se posicionó como el principal destino en valor, con compras por 878 millones de dólares, un aumento de 48 % interanual que le permitió concentrar el 33 % del total exportado", detalló el informe.

Lubetkin contó que en el Día de Uruguay -celebrado en una galería de arte- los empresarios pudieron probar diferentes cortes de carne, postres y vinos. "Uruguay es un país de productos premium", sentenció el canciller.

Por otro lado, señaló la importancia de haber podido hacer el evento en el Mundial, al que definió como "la gran fiesta del deporte mundial".

En el plano deportivo, el ministro elogió el segundo tiempo que jugó la Celeste frente a Arabia Saudí y dijo que espera que los de Bielsa jueguen así contra Cabo Verde para de esa forma prepararse antes de medirse con España.

Consultado sobre si habló con su homólogo argentino, Pablo Quirno, tras la victoria de la Albiceleste en un encuentro en el que Lionel Messi se convirtió en el goleador histórico de los Mundiales, dijo que no lo hizo, pero apuntó que pronto se pondrán en contacto ya que ambos son muy futboleros.