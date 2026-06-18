Víctor Muñoz y Merino hacen trabajo específico en la vuelta de España a los entrenamientos

Víctor Muñoz no ha podido debutar en el Mundial debido a una lesión muscular que arrastra desde final de temporada y que le hace incluso tener complicada su presencia en el segundo partido del Mundial.

Mikel Merino sumó su segundo entrenamiento consecutivo sin ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros en la Baylor School de Chattanooga (Tennessee), campo base de España durante la primera fase del Mundial.

El centrocampista disputó ante Cabo Verde el pasado lunes los últimos 20 minutos del partido, su segundo oficial desde el 24 de mayo, cuando jugó 28 al volver de una lesión en un pie que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante cuatro meses, y ya se ausentó en la sesión del martes.

En su caso sí se espera que pueda tener minutos de nuevo ante Arabia Saudí, dependiendo de su evolución en los dos entrenamientos que le restan a España antes de un partido clave para su futuro en el Mundial después de no pasar del empate a cero en su estreno ante Cabo Verde.