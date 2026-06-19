El Jimbee cede a Lucas Farias al O Parrulo Ferrol y a Povea a El Ejido almeriense

El club melonero informó de ambas operaciones y mientras Lucas Farias se marchará a tierras gallegas en busca de los minutos que le faltaron durante estos meses en el conjunto dirigido por Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", Cristian Povea jugará en Almería un año más después de haber estado también a préstamo en el Family Cash Alzira durante el ejercicio 2025/2026.

Así será después de que los clubes hayan alcanzado el acuerdo con el beneplácito de los dos jugadores, como señaló la institución presidida por Miguel Ángel Jiménez Bosque, que busca con estas operaciones procurar el desarrollo profesional de los jugadores con vistas a "un futuro prometedor y exitoso" en el club cartagenero.

Lucas Matheus Santos de Farias, de 23 años -nació el 12 de diciembre de 2002 en la ciudad brasileña de Natal, capital del estado de Río Grande del Norte-, recaló en el cuadro melonero a mediados del pasado mes de enero dentro del mercado invernal procedente del Joinville Esporte Clube de su país.

El cierre, que fue internacional sub-20 con Brasil, firmó contrato con el Jimbee por tres temporadas y media, hasta junio de 2029, y está previsto que la siguiente campaña la pase en Ferrol con un equipo que volverá a competir en Primera después de haber sido el duodécimo clasificado.

Lucas Farias cambia provisionalmente de aires tras vivir la primera experiencia de su carrera fuera de su país -allí estuvo en el Magnus Futsal, el Umuarama Futsal y el propio Joinville- y habiendo marcado tres goles en sus participaciones ligueras con el el Jimbee.

Por su parte, Cristian Povea Ruiz, nacido en Sevilla el 6 de agosto de 2001 -tiene 24 años- y que fichó por los de Cartagena en 2025 llegando desde el Real Betis Futsal -previamente había estado en Alcalá de Guadaira y en el filial de ElPozo Murcia-, recalará en la localidad almeriense de El Ejido Futsal para competir en la máxima categoría después de que los andaluces ascendieran como campeones de Segunda.

Povea, quien bajó con el Family Cash Alzira al ser los valencianos penúltimos en Primera, fue uno de los jugadores destacados de ese equipo marcando nueve goles.