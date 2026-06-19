El primer sij en un Mundial es un jugador de Nueva Zelanda

El deportista, de 27 años, debutó en la máxima competición del fútbol mundial durante el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán, disputado el pasado lunes en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood.

El mediapunta fue titular en el conjunto oceánico y participó durante 92 minutos en un encuentro que terminó marcado por el doblete de Elijah Just para los llamados "All Whites".

Nacido en Auckland, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, el 20 de febrero de 1999, Singh es hijo de una familia originaria de la región india del Punjab y posee también la nacionalidad india.

Su presencia en el Mundial va más allá del deporte, ya que se ha convertido en un referente para la comunidad sij, una religión monoteísta fundada en el siglo XV por Gurú Nanak en el norte de India y que cuenta con unos 25 millones de fieles en todo el mundo.

Los hombres sijs suelen llevar el apellido Singh, que significa "león", y muchos conservan como símbolo de su fe el uso del turbante y el cabello sin cortar, aunque no es el caso de Sarpreet.

"Significa mucho para mí, para mi gente, para mi familia y para mi comunidad", señaló Singh ante los medios durante la concentración neozelandesa en California.

El jugador aseguró que espera que su ejemplo inspire a más jóvenes de ascendencia india y punjabí a perseguir carreras en el fútbol profesional.

"Estoy muy feliz de ser el primero y de abrir el camino para quienes vienen detrás. Espero ver a muchos más Singh, muchos más sijs, futbolistas punjabíes y jugadores de herencia india llegando a este nivel", afirmó.

Formado en las categorías inferiores de Onehunga Sports, de Auckland, y posteriormente del capitalino Wellington Phoenix, Singh se consolidó como una de las mayores promesas del fútbol neozelandés antes de dar el salto a Europa.

Su progresión llamó la atención del Bayern de Múnich, que lo incorporó en 2019. Aunque no logró asentarse en el primer equipo bávaro, formó parte de la estructura del club alemán durante varias temporadas y acumuló experiencia en el fútbol europeo.

Actualmente milita de nuevo en el Wellington Phoenix, cedido por el club serbio FK TSC Backa Topola.

Internacional absoluto con Nueva Zelanda desde 2018, Singh suma cerca de una treintena de partidos con la selección nacional y ha representado al país oceánico en distintas categorías juveniles, incluidos los Mundiales sub-20 de 2017 y 2019, además de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La presencia de Singh adquiere una relevancia especial en una edición del Mundial en la que India sigue ausente. El país asiático nunca ha llegado a disputar un partido mundialista, pese a haberse clasificado para la edición de Brasil 1950 antes de retirarse por problemas económicos.

Aun así, varios futbolistas de origen indio participan en el torneo representando a otras selecciones.

Entre ellos figuran el australiano Nishan Velupillay y el catarí Tahsin Jamshid, reflejo del peso creciente de la diáspora india en el fútbol internacional.

"Siempre sé que los represento a ellos además de representar a Nueva Zelanda, así que intento dar lo mejor de mí", Singh.