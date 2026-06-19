El RCD Mallorca oficializa la venta del hispanoargentino Maffeo al Olympiakos

Su salida se produce un año después de que el propio futbolista reconociera abiertamente que su etapa en la isla "había acabado", unas declaraciones que provocaron el malestar en la afición, con la que ha tenido momentos de tensión a lo largo de su estancia en Mallorca.

El lateral llegó a la isla en 2021 en calidad de cedido y un año más tarde fue adquirido por el club bermellón.

En todo este tiempo, Maffeo ha disputado 160 partidos como mallorquinista, en los que ha marcado cinco goles y repartido 15 asistencias.

El club ha indicado a través de un escueto comunicado que "agradece su desempeño en la entidad y le desea la mayor de las suertes en el futuro", cerrando de esta manera su periplo en el Mallorca.

Maffeo no será la única salida que anuncie el club en las próximas horas, puesto que el delantero kosovar Vedat Muriqi está pasando reconocimiento médico con el Fenerbahce, tal y como comunicó en redes sociales la entidad turca, y Martín Demichelis se encuentra ultimando su acuerdo para marcharse al Leipzig alemán.

Estos movimientos empezarán a marcar el rumbo de una ventana de salidas en este mercado que se traducirá en una profunda reconstrucción de la plantilla que decepcionó la campaña anterior con un descenso de categoría inesperado.