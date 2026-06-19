En la primera fase del Mundial ya hay más expulsados que en todo Qatar 2022 y Rusia 2018

En el Mundial norteamericano, que también deja el récord de expulsados en un partido inaugural, vieron la tarjeta roja los sudafricanos Sphephlo Sithole y Themba Zwane, el mexicano César Montes, el bosnio Tarik Muharemovic y los cataríes Homam Ahmed y Assim Madibo.

El Mundial con más expulsados de la historia fue el de Alemania 2006, con 28 tarjetas rojas, y el encuentro de octavos de final entre Países Bajos y Portugal, "la batalla de Nuremberg", es el más violento (4 expulsados y 16 tarjetas amarillas). EF