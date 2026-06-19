Erik Bretos, director deportivo de la Real: "Ficharemos para mejorar la plantilla"

El director deportivo del cuadro txuri urdin, inmerso ya en la planificación del próximo curso, ha compartido un desayuno con los medios informativos en el que ha adelantado que uno de los objetivos será "mejorar en defensa".

Ha señalado que el hecho de tener al filial en Segunda División es "clave", y ha avanzado que algunos jugadores que han estado en el Sanse darán el salto al primer equipo.

Uno de los grandes nombres del último curso ha sido el del entrenador, Pellegrino Matarazzo. El de New Jersey llegó al club en enero y terminó el curso alzando la Copa del Rey. Su contrato finaliza en 2027, aunque Bretos ha reconocido que están en conversaciones para intentar ampliarlo.

En cuanto al mercado estival, el director deportivo ha señalado que antes de fichar hay que "dejar salir", aunque el equipo no tiene una "preocupación económica". Asimismo, no siente "temor" por salidas inoportunas como la de Jon Martín, y ha comentado que el Mundial no es un gran escaparate para la Real.

Erik Bretos también ha hablado del rendimiento de los fichajes del último curso. "En Wesley veíamos la ilusión y la exigencia de ser un jugador importante", ha comentado sobre el brasileño que no ha contado con casi minutos, y Caleta-Car llegó a "completar la defensa".

"Siento que tenemos cuatro centrales de la máxima confianza para jugar un partido de Primera División. Ahora, es un puesto que puede ser que reforcemos en verano para poder utilizar una estructura de tres centrales", ha añadido sobre el eje de la zaga el director deportivo. Luken Beitia, central del filial, estará a caballo entre el primer equipo y el Sanse.

Jon Pacheco, cedido la pasada temporada en el Alavés y que acabó con una lesión en el tobillo, entrena todos los días en Zubieta y la intención es que sea "uno más" desde el primer día de la pretemporada.

Respecto al central Kazunari Kita, ha confesado que están en "conversaciones" con su club de origen para abonar la cláusula de 1,5 millones de euros, que pueden pagar hasta el 30 de junio.

En cuanto al portero Álex Remiro, Bretos ha dicho que cuenta con él en la próxima temporada: "En ningún momento me ha comunicado que quiera salir, y no he hablado con ningún club", ha subrayado, al tiempo que ha mostrado su deseo de tener "dos muy buenos porteros" como es el caso de Remiro y Marrero.

Ander Barrenetxea, quien se perdió el Mundial por una lesión, estará el primer día de la pretemporada. En cambio, Kubo tiene "un pequeño esguince" y es duda para el resto del Mundial, aunque Bretos ha explicado que "no es nada grave".