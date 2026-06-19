Europa perfila el camino hacia el Mundial 2028 con la presencia de las mejores selecciones

Uno de los grupos más atractivos será el tercero, en el que Croacia, tercera en el último Europeo, y Alemania, se disputarán previsiblemente el liderato junto a Lituania. También destaca el grupo séptimo, con Portugal, una de las grandes potencias internacionales de la modalidad, emparejada con Rumanía y Dinamarca en una lucha que se presenta exigente para todos los participantes.

Italia tampoco tendrá un camino sencillo en el grupo décimo, donde se encontrará con Georgia y Kosovo, dos selecciones que han experimentado una notable progresión en los últimos años. Mientras, Países Bajos buscará hacer valer su condición de favorito frente a Serbia y Andorra en el grupo octavo.

Otro de los focos de atención estará en el grupo undécimo, con Eslovenia, Bélgica y Noruega compartiendo protagonismo en una pugna que se prevé muy equilibrada. También aparece abierto el grupo primero, formado por Hungría, Suecia y Armenia, tres equipos con aspiraciones de pelear por las posiciones de privilegio.

Francia, cuarta en el Campeonato de Europa de 2027, encabezará el grupo segundo junto a Moldavia y Montenegro, mientras que Polonia partirá como principal candidata en el quinto, donde tendrá como rivales a Bosnia y Herzegovina e Irlanda del Norte. En el sexto grupo, Kazajstán, una selección habitual en las rondas finales de las grandes competiciones, se enfrentará a Bielorrusia y Albania.

Ucrania compartirá el grupo noveno con Eslovaquia y Estonia, mientras que Chequia hará lo propio en el duodécimo con Azerbaiyán y Letonia. Por su parte, España quedó encuadrada en el grupo cuarto junto a Finlandia y Macedonia del Norte.

La competición se desarrollará entre octubre de 2026 y marzo de 2027 con partidos de ida y vuelta entre todos los integrantes de cada grupo. Los doce primeros clasificados accederán a la Elite Round junto a los cuatro mejores segundos, mientras que los otros ocho equipos que finalicen en la segunda posición deberán disputar una eliminatoria a doble partido para seguir aspirando a una plaza en la siguiente fase del camino hacia el Mundial de 2028.