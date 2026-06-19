Fallece el exdelantero Igor Protti, destacado goleador del "calcio" italiano de los 90

"Con inmensa tristeza, la familia anuncia que Igor nos dejó anoche", es el mensaje donde se ha comunicado la muerte de Protti y que incluye palabras del exfutbolista de agradecimiento a su familia y a "todos los aficionados de los equipos en los que jugué".

Igor Proti, que luchaba hace tiempo contra un cáncer de cólon, despuntó en el "calcio" italiano de los años noventa como delantero en varios clubes, entre ellos el Bari en el que se consagró como máximo goleador en la temporada 1995-1996 con 24 tantos.

Apodado como el "Zar", vistió también las camisetas del Lazio y el Napoles, pero fue en el Livorno donde se convirtió en un ídolo al liderar el retorno de este club a la Serie A y donde permaneció hasta su retirada en 2005. Sin embargo nunca llegó a ser convocado para la selección italiana.

El exfutbolista será enterrado en Cecina, municipio de la provincia de Livorno (Toscana, centro).