Irán presenta una queja ante la FIFA por las “restricciones” impuestas en el Mundial

La FFI solicitó viajar a Los Ángeles dos días antes del partido del domingo contra Bélgica, dado que el encuentro se disputa a las 12 del mediodía, y buscaba disponer de tiempo para que los jugadores se aclimatasen y descansasen, pero la petición fue rechazada.

“La Federación Iraní de Fútbol considera que estas restricciones son incompatibles con el principio de igualdad de condiciones para los equipos participantes y podrían afectar a la preparación técnica de los equipos”, indicó el organismo en un comunicado.

“En consecuencia, la Federación, al tiempo que expresa su descontento con esta decisión, ha presentado su protesta ante la FIFA a través de los canales oficiales”, informó.

Esta misma situación ya se dio en el partido de Nueva Zelanda la semana pasada, cuando las autoridades estadounidenses solo permitieron a la selección iraní viajar un día antes.

Irán ha denunciado numerosos problemas para jugar los partidos en Estados Unidos.

La selección del país asiático ha establecido de hecho su centro de operaciones durante el Mundial en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos ante los obstáculos logísticos y diplomáticos de los que responsabiliza a la Casa Blanca.

Según las autoridades iraníes, quince integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo no han recibieron autorización para ingresar en Estados Unidos.

La FFI denunció, además, antes del comienzo del campeonato, que Estados Unidos había revocado las entradas que le corresponde según las normas de la FIFA para tratar de impedir la asistencia de los aficionados iraníes a los partidos del Mundial.

Es la cuarta edición del Mundial de fútbol consecutiva a la que acudirá Irán, además de la séptima vez que participa en toda su historia. Sin embargo, nunca ha conseguido pasar de la primera ronda.