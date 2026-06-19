La Policía culmina una operación en Sevilla contra radicales con veintiocho detenidos

La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental ha informado este viernes en un comunicado de que ha detenido a otras catorce personas como presuntas autoras de los delitos de riña tumultuaria, desórdenes públicos y lesiones, en el marco de la segunda fase de la Operación Agila, desarrollada tras una violenta reyerta ocurrida antes de la celebración de un derbi sevillano.

Los detenidos, de entre 23 y 48 años, pertenecen a diferentes grupos ultras vinculados a los principales equipos de fútbol de la ciudad y los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde varios grupos se enfrentaron de forma violenta en una reyerta previamente concertada.

Como consecuencia de la agresión, varios participantes resultaron heridos de consideración, pero la actuación inmediata del dispositivo de seguridad establecido por la Policía Nacional permitió detener en el mismo lugar a catorce implicados e iniciar una investigación posterior para identificar al resto de participantes.

Las gestiones realizadas por los investigadores en una segunda fase han permitido localizar y detener a otros catorce presuntos participantes en los hechos y con estas nuevas detenciones, la operación policial se da por finalizada con veintiocho detenidos y una veintena de identificados.