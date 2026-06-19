La Premier League 2026/2027 arrancará el 21 de agosto con el Arsenal-Coventry

Los 'Gunners', que consiguieron levantar el torneo doméstico veintidós años después, iniciarán su andadura para revalidar el título recibiendo al equipo de Frank Lampard, mientras que el Manchester City, ya sin el técnico Pep Guardiola, jugará en su estadio frente al Bournemouth.

Por otro lado, el Liverpool se enfrentará al Newcastle United como visitante, en lo que será el debut de Andoni Iraola como entrenador de los 'Reds'.

La Premier League hizo oficial este viernes todo el calendario, con 380 partidos en total, y que terminará el domingo 30 de mayo.

15:00 Brighton & Hove Albion - Aston Villa