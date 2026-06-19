Parlamento noruego apoya con un remo simbólico a su selección de fútbol

"La presidencia del Parlamento ha pensado que debemos enviar un saludo a nuestros jugadores, una selección que está respondiendo de verdad, desde el corazón de la democracia. No hay ninguna otra manera de hacerlo mejor que remando", dijo el presidente de esta institución, Masud Gharahkhani.

El acto duró apenas unos segundos y fue secundado por la gran mayoría de diputados presentes en la sala, aunque hubo también voces críticas.

"Se puede animar a la selección desde las tribunas, el bar o en casa en el sofá", dijo Erlend Wiborg, diputado del ultraderechista Partido del Progreso, segunda fuerza parlamentaria, y que rehusó participar.

La presencia de Noruega en el Mundial y su triunfo en la primera jornada contra Irak (4-1) han generado grandes expectativas en este país nórdico, que no disputaba una fase final en categoría masculina desde la Eurocopa 2000.

Durante el primer partido, estuvo presente el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y en el enfrentamiento del próximo lunes contra Senegal en Nueva Jersey (EE.UU.) estarán en las tribunas la princesa Ingrid Alexandra y su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus, confirmó hoy la Casa Real.