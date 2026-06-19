Torres: "Vamos a intentar rejuvenecer la plantilla y hay que traer 14 nuevos jugadores"

Durante la presentación oficial de las nuevas camisetas del conjunto azulón para el curso 2026/27, Torres repasó la actualidad deportiva del club y explicó que la dirección deportiva trabaja en la configuración de un equipo que sufrirá numerosos cambios durante el mercado estival.

"Vamos a intentar rejuvenecer la plantilla. Luego, cubrir bastantes bajas, 10 o 12, por lo que hay que traer 14 nuevos jugadores. Pero hay que mirar a la cantera, qué tenemos. Manu del Moral (entrenador del Getafe B) ha renovado dos años. Tranquilidad, que nos dejen trabajar", señaló.

También habló la continuidad de su entrenador, José Bordalás, cuya renovación por dos temporadas calificó como una garantía de estabilidad para la entidad madrileña.

"Dos años para dar personalidad en el vestuario y que sepan que manda él y que no hay cambios. Va a seguir con el mismo equipo, está muy contento. Estoy contento, es lo que la gente quería. No ha sido fácil. La primera opción era Getafe, tiene un cariño especial a Getafe y a su presidente porque se cree que soy su hijo. Es un seguro de vida y por lo menos durante dos años estaremos tranquilos".

Respecto al mercado de fichajes, reconoció que tendrá problemas para reforzar la plantilla: "Tenemos que vender para comprar, tenemos que rejuvenecer el equipo. El mercado está muy mal, hay Mundial y no hay ni un duro", explicó.

Aun así, se mostró convencido de que el club podrá confeccionar un bloque competitivo para afrontar una temporada histórica tras la clasificación europea. "Confío en la gente que lleva esos temas porque al final habrá un buen equipo", apuntó.

Preguntado por el posible fichaje de Álvaro Morata, descartó por completo al jugador del Como italiano porque el club italiano ha ejercido una opción de compra que tenía sobre el delantero.

"Hablo con él y dice que va a poner la bandera (del Coliseum). Confiemos que así sea. Ha cambiado veinte veces de club, pero eso viene bien. Somos un club que hemos vendido 140 futbolistas. Pongo la tele y salen el ex del Getafe y es un orgullo que se nombre al Getafe para bien", continuó.

Asimismo, no desveló si Luis Milla será vendido en verano, pero dejó entrever que es una posibilidad: "Aquí se va todo el mundo. Se ha ido Arambarri porque ya he firmado y, mientras no firme yo, no se va nadie.

"Tenemos que vender para comprar. Queríamos al entrenador, que ya ha firmado. La dirección deportiva trabaja para traer. De los refuerzos de enero (Satriano, Luis Vázquez, Zaid Romero, Boselli y Birmancevic), todos menos uno, el resto posiblemente venga".

Torres también expresó su deseo de superar la ronda previa de la Liga Conferencia y alcanzar la fase de grupos. "Espero que pasemos la eliminatoria, meternos en la fase de grupos y haremos un equipo bueno para llegar a la final", señaló.

Además, aprovechó para informar sobre el avance de las obras de remodelación del Coliseum, cuyos trabajos obligarán a reducir de forma notable el aforo durante buena parte de la próxima temporada.

Según explicó, el club ya ha comenzado la demolición de una de las tribunas y espera que el proceso avance conforme a los plazos previstos. "No es fácil hacer una obra de este calibre. Hay que estar muy locos y seguir jugando ahí", dijo.

Finalmente, pidió comprensión a los aficionados por las molestias derivadas de las obras y por las limitaciones de aforo que sufrirá el estadio durante los próximos meses.

"Vamos a ser lo más justos posibles para que haya sitios para todos. No hay para todos, pero pido paciencia y comprensión", concluyó.